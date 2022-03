EN IMAGES - Un semi-remorque s'embrase en plein centre-ville en Dordogne, des habitants évacués

L'incendie a été très impressionnant dans l'obscurité de la nuit. Vers trois heures du matin vendredi 18 mars, un semi-remorque qui transportait des produits pour le magasin Intermarché s'est embrasé en plein carrefour, dans le centre de Montpon-Ménestérol, entre l'avenue du Général de Gaulle et la rue Thiers.

Huit personnes évacuées

La conductrice a vu un voyant rouge s'allumer sur son tableau de bord. Quelques secondes plus tard, l'un des essieux de la remorque s'embrase, et les flammes remontent rapidement pour gagner la cargaison, provoquant un gros dégagement de fumées. Les pompiers ont évacué huit personnes, qui habitent les immeubles à proximité et ont inhalé des fumées.

Le camion a été remorqué par une grue. - Photo fournie par la mairie

Personne n'a été blessé ni transporté à l'hôpital. Les pompiers ont utilisé deux lances à incendie pour éteindre le feu, et la circulation a été coupée pendant plusieurs heures, jusqu'au petit matin. Une douzaine de sapeurs-pompiers sont intervenus sur place.