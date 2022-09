EN IMAGES - Un semi-remorque se renverse sur un rond-point en Dordogne, 30 tonnes de soja sur la chaussée

Trente tonnes de soja étaient répandus sur la chaussée ce mercredi 7 septembre en début d'après-midi au rond-point des Reynats, face au parc des expositions de Périgueux à Chancelade après qu'un semi-remorque s'est couché sur le côté en prenant le tournant du rond-point. Le conducteur n'a pas été blessé, et la voiture derrière a réussi à freiner à temps. Mais le chargement s'est déversé sur la chaussée, obligeant la police et les services de la commune à dévier la circulation.

Les pompiers sont intervenus pour pomper le carburant et l'huile qui se sont déversées du camion. - Maryline Renaud

Le carburant et l'huile déversés sur la chaussée

L'accident causait d'importants bouchons depuis le rond-point d'Auchan et celui de Jardiland dans la zone commerciale, jusqu'au rond-point de la Beauronne de l'autre côté en arrivant de Périgueux. Les autorités conseillaient d'éviter le secteur tout l'après-midi et notamment à l'heure de sortie du travail. Les pompiers sont intervenus, notamment pour évacuer l'huile et le carburant qui se sont échappés du camion sur la chaussée.

30 tonnes de soja se sont déversées sur la chaussée. - Photo fournie par un témoin