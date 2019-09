EN IMAGES : Une centaine de pompiers à pied d'oeuvre contre l'incendie de Razès en Haute-Vienne

L'incendie qui s'est déclenché sur les communes de Razès et Saint-Syvestre (Haute-Vienne) lundi soir avait parcouru ce mardi environ 25 hectares de forêt. Une centaine de soldats ont été engagés dans l'opération, pour venir à bout du sinistre.

Razès, France

L'incendie qui s'est déclenché sur les communes de Razès et Saint-Syvestre (Haute-Vienne) lundi soir avait parcouru ce mardi soir plus de 25 hectares de forêt. Une centaine de soldats ont été engagés dans l'opération, pour venir à bout du sinistre.

Zone très difficile pour approcher les engins près du feu © Radio France - Alain Ginestet

En fait, deux départs de feu ont été recensés : le premier près de l'étang de Gouillet lundi soir, a brûlé environ 20 hectares. Le second, de moindre importance, s'est déclenché environ cinq kilomètres plus loin dans la nuit de lundi à mardi. Il était fixé mardi soir soir après avoir parcouru 5 hectares.

Au pointage de mardi soir, ce sont donc 25 hectares de genêts et de pins qui avaient été parcourus par les flammes ce mardi. Une centaine d'hommes du feu, venus de Haute-Vienne, de Creuse et de Corrèze, ont lutté durant des heures, dans une zone très difficile d'accès.

Les sapeurs pompiers mobilisés face à l'incendie de Razès © Radio France - Alain Ginestet

C'est d'ailleurs le principal problème de cet incendie. Les pompiers ont eu mardi toutes les peines du monde à s'approcher du brasier avec les engins, ce qui a bien sûr considérablement retardé leur travail, pendant que le feu lui, continuait à progresser. "Déjà, il y a un dénivelé très important", a expliqué à France Bleu Limousin le colonel Xavier Duboué qui a dirigé les opérations de secours sur le terrain. "Et puis _une végétation extrêmement dense, donc très combustible, et des chemins d'accès relativement rares_, donc ce qui est difficile c'est l'accessibilité" a-t-il détaillé.

Quelques habitants du secteur sont venus voir les dégâts sur place © Radio France - Alain Ginestet

Lionel, qui habite dans le secteur, confirme: "C'est tout le problème, il n'y a pas de chemin pour y accéder, et c'est très pentu", dit-il, expliquant la rapidité de propagation du feu par les andains présents dans les plantations de sapins. "Les andains, ce sont des regroupements de racines et de branches faits lors des plantations, ils font 1,50 mètres de haut, le feu couve dedans et progresse comme cela", explique, devant le spectacle d'une de ses parcelles en feu.

Le PC Opérationnel des pompiers installé à Razès © Radio France - Alain Ginestet

Mardi soir, le feu ne progressait plus. L'odeur âcre des fumées s'est sentie jusqu'à Limoges. Les pompiers mobilisés s'attendaient à rester sur zone encore plusieurs heures.