EN IMAGES - Une marche blanche à Nantes un an après la mort de Steve Maia Caniço

Plusieurs milliers de personnes participent à une marche blanche en mémoire de Steve Maia Caniço ce dimanche 21 juin à Nantes. Ses proches et de nombreux anonymes sont venus réclamer que justice soit faite, un an après sa mort dans une opération policière controversée.

Il y a un an jour pour jour, Steve Maia Caniço mourait le soir de la fête de la musique lors d'une opération policière controversée. Ce dimanche 21 juin, plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées pour honorer sa mémoire mais aussi réclamer que justice soit faite. Le soir de la fête de la musique, lors d'une soirée électro, le jeune homme de 24 ans était tombé dans la Loire, son corps n'avait été repêché que le 29 juillet, après des semaines de recherches. La procédure judiciaire est toujours en cours.

"Ça aurait pu être ma fille ou mon fils"

Du miroir d'eau à la fresque du quai Wilson, lieu où est il est tombé dans la Loire, cette marche blanche montre qu'un an après, l'incompréhension provoquée par la mort de Steve est toujours très présente. Les amis et la famille du jeune homme sont présents, roses dans la main. Selon Alia, une amie proche, Steve "était quelqu’un de joyeux, la marche blanche doit lui ressembler donc c’est pour ça que nous avons prévu des chants et de la musique".

Sur des pancartes, on peut lire "Justice pour Steve, sans justice pas de paix", ou encore "halte à toute violence". "On n'oublie pas, on est là pour Steve. On ne lâchera pas l'affaire, on est prêt à se battre pour que justice soit rendue", a déclaré à l'AFP Jérémy Bécue, qui avait également chuté dans la Loire cette nuit du 21 au 22 juillet 2019.

Mais de nombreux Nantais, qui ne connaissaient pas Steve, ont tenu à être présents. Delphine, maman de deux enfants, a été très touchée par le drame : "Steve, c'est un jeune de trop qui est mort. Ça aurait pu être ma fille ou mon fils". Joachim, 27 ans, a voulu montrer son soutien : "J'ai juste trois ans de plus que lui, j''aime faire la fête donc je m'identifie à lui".

Autour des manifestants, la police se tenait à bonne distance.

Une jeune femme lors de la marche blanche en mémoire de Steve Maia Caniço. © Radio France - Julie Munch