EN IMAGES - Une opération de contrôle des chasseurs menée par les gendarmes de la Dordogne

Les gendarmes et la police de l'environnement, à Lalinde ce dimanche 24 octobre.

Les gendarmes de la brigade de Lalinde et l'Office français de la biodiversité ont mené des contrôles et des opérations de sensibilisation ce dimanche pendant la chasse, dans le Bergeracois. Toute la journée, ils ont arpenté la campagne pour parler aux chasseurs et rappeler les consignes de sécurité aux gilets oranges.

L'opération de contrôle dimanche dans les environs de Lalinde. - Gendarmerie de la Dordogne

Deux infractions relevées

En tout, les gendarmes annoncent avoir contrôlé une dizaine de voitures, et une trentaine de chasseurs. Les policiers de l'environnement ont relevé deux infractions. Un chasseur "posté sur la voie publique" à Sainte-Alvère, et un autre à Liorac qui transportait "une arme approvisionnée" avec pour conséquence, "saisie immédiate de l'arme et remise du permis de chasse pendanttrois mois", indiquent les gendarmes.

Les gendarmes assurent que d'autres actions seront menées sur les communes du Bergeracois tout au long de la saison.