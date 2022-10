EN IMAGES - Vampires, monstres et zombies défilent dans les rues de Bergerac pour Halloween

"Des bonbons ou un sort !" Des dizaines de sorcières, zombies, Jokers et autres Batman ont déambulé dans le centre-ville de Bergerac ce samedi pour fêter Halloween. Les enfants sont venus avec des déguisements effrayants, réclamer des bonbons aux commerçants. Ils ont défilé dans les rues, avant de se retrouver sur le parvis de l'église Notre Dame pour faire des photos avec Maléfique et les stormtroopers. De nombreuses animations étaient organisées par la fédération des commerçants comme un stand de maquillage, des distributions de bonbons et une "Halloween party".

Preston est déguisé en zombie. © Radio France - Jeanne de Butler

Ceux-là sont très effrayants avec leur hache plantée dans le crâne. © Radio France - Jeanne de Butler

Les enfants ont pu faire des photos avec Maléfique. © Radio France - Jeanne de Butler

Un boucher et Hermione Granger dans les rues de Bergerac. © Radio France - Jeanne de Butler