EN IMAGES - Vendée : des habitants sortent le tuyau d'arrosage pour stopper le feu qui fonce sur leur maison

Sallertaine, France

On est en fin d'après-midi, ce mardi 9 juillet. Le Codis, le centre opérationnel des pompiers reçoit un appel pour un incendie route de la Béchée à Sallertaine, près de Challans. Un champ a pris feu tout près des maisons, et le vent très fort ramène les flammes vers les habitations.

Les pompiers sont intervenus en nombre face au risque pour la population. - Sdis85

Les habitants en shorts et claquettes, tuyau d'arrosage à la main

Les habitants sont dehors, en short et en claquettes, pour tenter de repousser le feu avec des tuyaux d'arrosage. Les pompiers déclenchent de gros moyens. Douze véhicules, dont des ambulances, et 45 sapeurs-pompiers mobilisés.

Des pompiers arrosent les lieux de l'incendie pour éviter une reprise. - Sdis85

Le feu arrêté à 50 cm d'une maison

Quand ils arrivent sur place, l'incendie a déjà gagné les jardins. Ils arrêtent les flammes à 50 cm des murs des premières maisons. Dix habitants sont mis en sécurité. Personne n'est blessé, juste un jeune homme de 15 qui a inhalé des fumées. Il ne sera pas transporté à l'hôpital.

La journée était classée en risque noir par les pompiers, à cause du vent à 45 km/h et de la chaleur. Des dizaines d'incendies se déclenchent chaque jour en Loire-Atlantique et en Vendée à cause de ces conditions météo, mettant les pompiers à rude épreuve. Désormais, sur chaque appel pour un incendie, ils mobilisent le dispositif maximum. Une dizaine d'engins démarrent des casernes, pour parer à toutes les éventualités.