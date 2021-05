EN IMAGES - Voitures incendiées, commerces vandalisés après une nouvelle nuit d'émeutes à Fréjus

70 CRS annoncés en renfort par le ministre de l'Intérieur ce dimanche, après une nouvelle nuit de violences quartier La Gabelle à Fréjus, gangrené par le trafic de drogue. Des affrontements pendant 3-4 heures entre des dizaines de voyous et les forces de l'ordre. Quatre policiers ont été blessés.

Fréjus se remet péniblement d'une nouvelle nuit de violences urbaines ce dimanche, quartier La Gabelle à cheval entre la cité impériale et Saint-Raphaël. Pendant 3-4 heures, les habitants ont subi des affrontements de rues entre plusieurs dizaines de voyous et les forces de l'ordre. Des voitures brûlées, des commerces dégradés, des poubelles incendiées, du mobilier urbain arraché et vandalisé, les dégâts sont impressionnants.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Des voitures incendiées à Fréjus, avenue du Général Leclerc, à proximité de la cité La Gabelle. © Radio France - Quentin Pérez de Tudela

"Faire respecter l'ordre républicain" - Gérald Darmanin

"Pour faire respecter l'ordre républicain", le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, annonce l'arrivée d'une compagnie de CRS. 70 policiers déployés dès ce dimanche soir.