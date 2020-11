En immersion à la prison de Metz Queuleu : reportages toute la semaine sur France Bleu avec le livre à Metz

C'est un monde que l'on connait peu : le monde pénitentiaire. A partir de lundi 23 novembre, et pendant une semaine, à 17H50, la journaliste Fanny Bleichner vous entraîne dans la Prison de Metz, à la rencontre des détenus.

Pendant plusieurs mois, elle les a rencontrés et a travaillé avec eux, dans le cadre de leurs cours à l'école. Ensemble, et avec le soutien de leurs professeurs, ils ont réalisé cinq reportages. L’objectif ? Un travail sur le métier de journaliste, une réflexion sur le thème « Héroïques » et une initiation à l’écriture radiophonique.

Du lundi au vendredi, à 17H50

Il sera question de la place de l'écrit, du travail en détention, des liens avec l'extèrieur, ou encore du rapport au corps et du système D dans l'enceinte de la prison. Des reportages qui permettent de porter la voix des détenus vers l'extèrieur.