En Indre-et-Loire, 14 Téléphones Grave Danger à disposition des femmes victimes de violences conjugales

C'est l'un des outils de la lutte contre les violences conjugales. Le parquet de Tours dispose aujourd'hui de 14 Téléphones Grave Danger (TGD). Onze sont aux mains de femmes qui pourraient être mises en danger par leurs anciens compagnons. Ils fonctionnent très simplement, en cas de danger il suffit d'appuyer trois fois sur un bouton de ce téléphone pour être mis en relation avec les forces de l'ordre.

Cet appel est prioritaire sur tous les appels qui sont passés au 17 - Bérangère Théry

Bérangère Théry est substitut du procureur, référente violences conjugales au parquet de Tours. "Le téléphone est doté d'un bouton particulier, sur lequel la victime n'a qu'à appuyer trois fois de suite et elle est directement mise en contact avec un télé-opérateur qui sait qui elle est, qui connaît son identité, qui connaît son adresse et qui peut tout de suite appeler les forces de l'ordre. Cet appel est prioritaire sur tous les appels qui sont passés au 17".

C'est l'association France Victimes qui fait directement les demandes de téléphone au parquet après avoir reçu des femmes qu'elle estime potentiellement en danger, et ça peut aller très vite. "J'ai reçu une évaluation sollicitant un Téléphone Grave Danger hier et j'octroie un téléphone cet après-midi", explique Bérangère Théry.

Une plus grande sensibilité aux violences conjugales

Ces téléphones existent depuis 2015 mais il est vrai qu'ils sont particulièrement mis en lumière depuis plus d'un an et le lancement du Grenelle sur les violences conjugales, reconnait le procureur de la République Grégoire Dulin.

"On sent une dynamique de tous les acteurs autour de cette thématique, que ce soient des médecins, de l'Education nationale, des associations partenaires, qui n'hésitent pas à nous signaler la commission d'un certain nombre de faits ou la constatation d'un certain nombre d'actes" détaille Grégoire Dulin. "Et ça permet de mieux détecter les violences conjugales".

Le Téléphone Grave Danger est délivré pour six mois, mais ça peut bien sûr être plus long en cas de besoin.