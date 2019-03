En Indre-et-Loire aussi, policiers et gendarmes ont dû apprendre à gérer les fake news

Par Boris Compain, France Bleu Touraine

Depuis début février, les gendarmes d'Indre-et-Loire ont été obligés de démentir deux rumeurs inquiétantes qu'ils voyaient se répandre de plus en plus sur les réseaux sociaux, à Chinon et Sainte-Maure-de-Touraine.