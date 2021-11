En Indre-et-Loire, la gendarmerie hausse le ton contre le cannabis au volant

Conduire sous l'emprise du cannabis multiplie par deux le risque d'accident mortel. C'est le résultat d'une étude menée par l'Observatoire de la Sécurité routière. En effet, un conducteur qui a consommé cette drogue a une moins bonne coordination, des réflexes ralentis et un champs de vision plus réduit. D'ailleurs en 2020, un décès sur cinq sur la route a impliqué un conducteur ayant consommé de la drogue.

Pourtant, la part de conducteurs contrôlés positifs au THC ne recule pas en France. Elle stagne autour de 20% depuis 2018, même en 2020, année du confinement. En cette fin d'année, le ministère de l'Intérieur lance donc une campagne nationale contre le cannabis au volant. Un spot de prévention de 35 secondes a d'abord été réalisé pour être diffusé à la télévision. Et le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a également annoncé que les dépistage de conduite sous l'emprise du cannabis allaient doubler d'ici 2022, pour atteindre les 800 000 par ans. Une politique adoptée notamment en Indre-et-Loire.

Le nombre de conducteurs ayant consommé du cannabis augmente chaque année en Indre-et-Loire

Le capitaine Lionel Tanguy fait partie de l'Escadron de sécurité routière de la gendarmerie du 37. Ses collègues et lui sont notamment en charge de ce type de dépistage sur les routes, et ils l'ont clairement constaté : dans le département, le nombre de conducteurs dépistés positifs au cannabis augmente chaque année.

"En 2018, on était à plus de 1 100 conduites sous stupéfiant, aujourd'hui nous sommes à 1 280 avec une projection sur 2021 puisque l'année n'est pas terminée", explique le capitaine de gendarmerie. "Les conduites sous stupéfiants augmentent d'une cinquantaine par an, donc il n'y a aucune raison pour que l'année prochaine, on n'atteigne pas les 1 300." Lionel Tanguy n'a pas vraiment d'explication à cette augmentation, si ce n'est peut-être un report des conducteurs consommateurs d'alcool vers le cannabis. "Peut-être que certains conducteurs préfèrent fumer que boire parce qu'ils pensent que c'est plus dur à dépister ?", hasarde-t-il. "En tout cas, nous constatons qu'il y a moins de conducteurs alcoolisés, mais plus de conduite sous stupéfiants ..."

Il estime en tout cas tout à fait faisable de doubler ce type de contrôles dans le département. Il y en a eu près de 5 300 en 2021, dont 1 050 positifs, soit un ratio d'un sur cinq. "Il y a quelques années, il fallait un médecin pour réaliser le dépistage puis le prélèvement, qui était une prise de sang", raconte le capitaine Tanguy. "Aujourd'hui, c'est l'agent verbalisateur qui fait le dépistage et le prélèvement, qui sont salivaires tous les deux. Ce sont des procédures beaucoup moins chronophages donc il est beaucoup plus facile de contrôler un conducteur au cannabis."

Un conducteur contrôlé positif au THC s'expose à une annulation du permis de conduire pendant trois ans, un retrait de six points, et jusqu'à 4 500 € d'amende et deux ans d'emprisonnement.