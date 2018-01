Indre-et-Loire, France

C'est un garçon qui remporte la course des premiers bébés de l'année ! Il est né ce 1er janvier à 1h25 au CHU Bretonneau. Il a été suivi une heure après par une fille, Tiyana, née à l'hôpital de Chinon. Puis par deux filles, nées à vingt minutes d'intervalle au Pôle Santé Vinci à Chambray-les-Tours. Celles-ci dorment d'ailleurs dans la même chambre avec leurs mamans respectives. La première, Hailey, est née à 5h24. L'autre, Lyliana, est née à 5h45.

La petite Hailey, la première à avoir pointé son nez à la clinique tourangelle, et qui dort dans les bras de sa mère, a sans doute le goût du symbole pour être née un 1er janvier, mais elle a aussi le sens de la fête. Née une semaine avant terme, elle a quand même laissé ses parents célébrer le passage à la nouvelle année. "On est allés dîner au restaurant, j'avais des contractions", raconte sa maman Tatiana, "on est rentrés à la maison vers 1h et à 2h il a fallu prendre le chemin de l'hôpital".

"Le premier janvier, on y avait pensé avec le papa"

Tatiana et son conjoint sont heureux de cette date symbolique. "Nouvelle année, nouveau départ pour tout, plein de bonnes choses j'espère ! En plus, l'entourage ne va pas pouvoir oublier son anniversaire". En tout cas, l'anniversaire d'Hailey sera "précieux" dit sa maman, ce sera un jour de fête toute sa vie, "et pour nous aussi".