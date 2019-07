En Italie, un touriste tué dans l'éruption du volcan Stromboli

De la fumée, des coulées de lave, puis des explosions : le volcan Stromboli, situé sur l'archipel italien des Éoliennes au large de la Sicile, est entré en éruption ce mercredi 3 juillet. Elle est encore en cours à l'heure actuelle. L'île compte 500 habitants, dont des dizaines ont été évacués aux côtés de touristes. L'un d'eux, un randonneur de 35 ans, a été tué. On dénombre également plusieurs blessés selon un secouriste interrogé par les médias italiens.

Deux violentes explosions

Ce volcan Stromboli compte parmi les plus actifs d'Europe. Deux impressionnantes explosions ont été recensées sur le versant sud du cratère, vers 14h46 GMT, par l'Institut national italien de volcanologie et de géophysique (INVG). Comme on le voit sur la vidéo ci-dessus, des panaches de fumée se sont élevés du volcan, allant jusqu'à une altitude de deux kilomètres et rendant difficile l'intervention des avions de pompiers.

Plusieurs coulées de lave se sont produites, causant des incendies autour du village de Ginostra, en contrebas. Touristes et habitants ont partagé leur aberration sur les réseaux sociaux.

L'éruption semble être d'une violence exceptionnelle, même pour cette île volcanique. C'est l'avis d'experts de l'INVG selon un quotidien italien, avis partagé par un ancien élu local Gianluca Fiuffre. Elle est toujours en cours, et visible en direct grâce aux webcams de Skyline disposées sur place.