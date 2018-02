En janvier, il a plu deux fois plus qu'habituellement en Creuse

Par Pauline Pennanec'h, France Bleu Creuse

Un mois de janvier pluvieux : il est tombé entre une fois et demi et deux fois et demi ce qu'il tombe habituellement à cette période. Le record de pluie de 2004 a été battu à La Souterraine, où il est tombé 230 millimètres d'eau.