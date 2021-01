"En jeans, baskets et petit pull" à la montagne par -8 degrés à la station Alti Aigoual

Ils sont habillés en jeans, baskets et petite veste... rien de plus ! Et surtout, ils se mettent en danger. Même si les remontées mécaniques sont fermées au grand public, de nombreux touristes du week-end se rendent à la station de ski Alti Aigoual sans vraiment être préparés pour affronter les grands froids de la montagne.

Et les secours sont très, trop, régulièrement appelés ces derniers jours. "Les gens se disent qu'ils ne risquent rien. Or on se retrouve souvent à -8 ou -10 degrés, raconte Thomas Flavier, le directeur de la station Alti Aigoual. Tous les soirs, nous allons chercher des gens en hypothermie, ou perdus, sans GPS, parce que leur téléphone n'a plus de batterie."

Des touristes sous-équipés

La patron de la station de ski gardoise appelle à davantage de précautions. "Cette année, on a plus de monde que d'habitude qui part à l'aventure. Je pense que c'est un effet Covid et confinement. Mais parfois, on se perd, on se fait surprendre, et on reste bloqué dans le froid, dans le brouillard. Et on appelle la station.. Il y a une recrudescence de ces phénomènes sur la station". Trop de touristes "montent" sous-équipés

Les secours ne sont pas débordés, mais... pas loin. "Une opération a mobilisé une quinzaine de pompiers et trois personnes de la station de ski. Pendant ce temps, on n'était pas sur des secours sur la station. Heureusement, il n'y a pas eu de problème."