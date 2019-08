En juillet, les cambriolages ont doublé dans le secteur de La Baule

La Baule, France

Attention aux cambriolages dans le secteur de La Baule, Pornichet et Le Pouliguen ! Ils ont vraiment beaucoup augmenté ces dernières semaines, à tel point que la police multiplie les contrôles et appelle à la vigilance.

Les voleur cherchent de l'argent et des bijoux

C'est simple : le nombre de cambriolages a doublé au mois de juillet par rapport à l'an dernier. À chaque fois, les voleurs cherchent la même chose : de l'argent, des pièces d'or, des montres de valeur, des bijoux... Bref, ce qui s'écoule bien. Ils ciblent aussi bien les résidences principales que les secondaires.

Une première opération de contrôle a eu lieu vendredi dernier avec 26 policiers et 92 véhicules contrôlés. D'autres sont prévues dans les jours qui viennent.

Signaler tout comportement suspect

Et la police demande l'aide des habitants du secteur de La Baule : il faut la prévenir en cas de comportement suspect, où s'il y a une voiture qui tourne un peu trop dans le même quartier.

Il faut aussi être prudent : bien fermer les portes et les fenêtres quand on s'en va, mais aussi quand on est chez soi. Et être vigilent quand quelqu'un sonne à la porte, c'est-à-dire bien vérifier qu'il s'agit vraiment d'un commercial, d'un plombier ou d'un policier avant de le faire entrer.

Et, en cas de doute, appeler le 17.