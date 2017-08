En juillet, très forte hausse des cambriolages en Indre-et-Loire

Le mois dernier, le nombre de cambriolages dans les résidences principales d'Indre-et-Loire a plus que doublé par rapport à juillet dernier. Mais une forte augmentation qu'il faut nuancer. Car depuis le début de l'année, le nombre de vols dans les maisons est plutôt stable par rapport à 2016.

La gendarmerie d'Indre-et-Loire appelle à la vigilance. Le mois de juillet a été marqué par une très forte hausse des cambriolages dans les résidences principales. Ils ont plus que doublé par rapport à juillet 2016.

Des propriétaires en vacances, des quartiers vides, l'été attire forcément les cambrioleurs. Le mois dernier, quatre bandes organisées ont sévi en Indre-et-Loire. Deux d'entre elles ont pu être démantelées et leurs membres arrêtés par les gendarmes. Comme ces quatre ressortissants géorgiens jugés la semaine dernière pour le cambriolage de 8 maisons à Monnaie et à La Membrolle-sur-Choisille.

Pour lutter contre ce fléau, on a aussi besoin de la population. Comme le dispositif des voisins vigilants. N'hésitez pas non plus à profiter de l'opération tranquillité vacances" Colonel Gonzague Prouvost, commandant du groupement de gendarmerie d'Indre-et-Loire

Une explosion des cambriolages à relativiser

D'abord parce que sur ce même mois de juillet, le nombre de vols est en baisse dans les résidences secondaires, dans les commerces et dans les campings. Et puis, s'il a effectivement plus que doublé dans les résidences principales, ce mois de juillet n'est pas représentatif du reste de l'année. Car depuis le 1er janvier, le nombre de cambriolages est en très légère hausse en Indre-et-Loire.