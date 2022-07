En Loire-Atlantique, avec la sécheresse, le vent et les moissons, les feux dans les champs se multiplient

Temps sec et vent. A quoi, il faut ajouter les moissons de blé qui démarrent avec de l'avance. Dans les champs de Loire-Atlantique comme de Vendée, les feux se multiplient ces derniers jours. Cette année 2022 est même plus intense que 2019, année dense, en Loire-Atlantique, selon les pompiers.

C'est malheureusement quasi-quotidien en ce moment en Loire-Atlantique, comme en Vendée : les feux dans les champs. La faute bien sûr à la sécheresse, au vent aussi. Et les pompiers sont ces jours-ci particulièrement sur leurs gardes alors que les agriculteurs moissonnent le blé avec une quinzaine de jours d'avance.

"On est aujourd'hui sur une surface brulée d'environ 80 hectares de céréales. En 2019, année de référence, on était à une soixantaine d'hectares" - Capitaine Huguet du Sdis 44

En Loire-Atlantique, les pompiers se souviennent d'une année 2019 particulièrement dense. "Une petite centaine de feux de végétation, de champs sur toute l'année. Là, on est déjà à une soixantaine tout confondus, dont une quarantaine de feux de chaume, de récolte. On est aujourd'hui sur une surface brulée d'environ 80 hectares de céréales. En 2019, année de référence, on était à une soixantaine d'hectares", détaille le capitaine Benoît Huguet, chef du centre de secours d'Ancenis et un des référents sur ces questions au Sdis 44.

Comme en 2019, la France est confrontée à une sécheresse, mais celle-ci a été précoce, dès mai. Sans parler du vent. Et depuis plusieurs jours, il y a les moissons de blé qui ont démarré avec de l'avance. "Avec une grosse semaines-quinze jours sans précipitation, on s'attend encore à avoir quelques jours de feux de végétation à répétition", confie le capitaine Huguet.

Les centres de secours s'organisent

Alors les pompiers s'adaptent: "on a demandé dans tous nos centres de secours, surtout les centres de secours volontaires, de renforcer les gardes pour s'assurer que l'ensemble des engins qui sont dédiés à la lutte contre les incendies puissent être disponibles", explique le capitaine Huguet. Une organisation pas systématique, "mais vraiment liée aux conditions météo."

Et suite à l'été 2019, en 2020, les pompiers de Loire-Atlantique ont fait une vidéo diffusée auprès des agriculteurs. Avec quelques conseils. "Cela a permis d'éviter certains feux", selon le capitaine Huguet.