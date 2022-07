En Loire-Atlantique, en l'espace de deux jours, une deuxième personne portée disparue retrouvée vivante

Ce dimanche, vers 18h, dans une forêt de Nort-sur-Erdre, les gendarmes ont retrouvé affaibli mais vivant un homme porté disparu depuis plusieurs jours. Samedi matin, à Couëron, c'est une femme, qui elle non plus n'avait plus donné de nouvelles depuis lundi, qui a été retrouvée saine et sauve.