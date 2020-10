En Loire-Atlantique et en Vendée, encore 600 foyers privés d'électricité ce dimanche matin

Ce dimanche matin, environ 600 foyers ne peuvent toujours pas allumer la lumière en Loire-Atlantique et en Vendée. C'est la conséquence du passage de la tempête Alex sur nos deux départements. Enedis annonce que tout devrait dans l'ordre ce soir au plus tard.

Encore un peu de patience pour 600 foyers de Loire-Atlantique et de Vendée privés d'électricité. Plus de 48 heures après le passage de la tempête Alex, les travaux de réparation ne sont pas terminés. Les principales communes concernées sont en Vendée. Il s'agit de L'Hermenault, de La Ferrière et de Dompierre-sur-Yon. Enedis annonce que tout devrait rentrer dans l'ordre ce soir au plus tard.