Lorraine, France

Première intervention des douanes de Lorraine le mardi 23 janvier , après plusieurs semaines d'enquête, les agents de la direction de Nancy découvrent au domicile d'un collectionneur domicilié à Arches dans les Vosges trente armes, des carabines, des fusils, des pistolets, des revolvers, des chargeurs et 94 cartouches, le tout caché dans une armoire de la chambre. Des armes non déclarées en préfecture et donc non autorisées.

Deux affaires résolues en une semaine qui ne sont pas liées

Quelques jours plus tard, le lundi 26 janvier, les douaniers de la brigade mosellane de Saint-Avold découvrent au centre postal de Faulquemont un colis qui attire leur attention. Un paquet envoyé d'Allemagne, "un boitier de culasse de carabine sans aucun document justificatif" , selon les douanes. Après une livraison surveillée au domicile du destinataire, les agents découvrent à son domicile vingt-quatre armes, des fusils d'assaut, des fusils, pistolets, revolvers, une grenade MK2, 5 kilos de poudre, 37 000 cartouches de différents calibres et 30 000 douilles et ogives. Montant total estimé de la saisie plus de 100 000 euros. L'enquête est confiée au parquet de Sarreguemines, selon le communiqué des douanes l'homme "appartiendrait à la mouvance survivaliste".

"La lutte contre le trafic d'armes de munitions est une priorité" rappelle la douane française - Douane de Lorraine

En 2016, la douane française rappelle avoir saisi 860 armes à feu, 908 885 munitions de tous types, 1315 pièces d'explosifs et matières explosives et 11 422 armes blanches.