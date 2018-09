Six mois de prison avec sursis ont été requis mardi 4 septembre contre le président de la Coordination rurale de Lozère, jugé à Mende pour avoir blessé en juillet un gendarme avec un tracteur lors d'une manifestation contre le loup.

SAID MAKHLOUFI

Mende, France

"Le syndicalisme ne permet pas tout" et "ne mérite pas de mettre en danger la vie d'un gendarme", a déclaré le procureur de la République Xavier Sicot, qui a également requis une interdiction de se rendre sur la commune de Saint-Léger-de-Peyre, où se déroulait la manifestation et une interdiction de détenir une arme pendant cinq ans. "Je n'accepterai pas que le combat syndical se finisse par des actes de violence, nous sommes dans un Etat de droit", a martelé M. Sicot.

"Je comprends les problèmes du loup et des troupeaux, mais ça n'est pas le débat aujourd'hui", a ajouté le magistrat, soulignant que c'était la question de "l'intentionnalité" du geste qui était débattue devant le tribunal correctionnel jugeant M. Sapet pour "violences avec arme sur une personne dépositaire de l'autorité publique".

En état de récidive légale

Hervé Sapet, éleveur de bovins de 43 ans, président de la Coordination rurale de Lozère, est accusé d'avoir blessé aux deux jambes un gendarme (qui a eu un jour d'ITT) en cherchant à forcer le 23 juillet dernier, avec un tracteur, la barrière d'entrée du parc aux loups situé à Saint-Léger-de-Peyre, lors de cette manifestation.

Le procureur a souligné que M. Sapet était en état de récidive légale, puisqu'il avait déjà été condamné en février 2016 à un mois de prison avec sursis et 300 euros d'amende pour avoir participé en novembre 2015 au saccage des locaux de l'Association lozérienne pour l'étude et la protection de l'environnement (Alepe).

Des réquisitions "disproportionnées"

Pour la défense, Me Aurélien Vergani a plaidé la relaxe, estimant que les faits reprochés n'étaient pas établis. Hervé Sapet, qui assure avoir simplement voulu bloquer l'entrée du parc animalier et non pas forcer l'entrée, a jugé les réquisitions "disproportionnées". "Ce qui est arrivé n'est qu'un accident", a-t-il affirmé.

Le jugement a été mis en délibéré au 13 septembre. La présence et la protection du loup en Lozère sont contestées par de nombreux agriculteurs, en particulier les éleveurs d'ovins, qui souffrent d'attaques meurtrières de troupeaux.