En Lozère encore un sans-papiers expulsé vers le Mali

Ibrahima Camara a été arrêté ce mardi matin au commissariat de Mende explique Patricia Grime, membre de l’antenne lozérienne du Réseau éducation sans frontières : "il a été emmené au Centre de rétention de Toulouse pour être expulsé jeudi au Mali ". Le jeune homme a commencé un apprentissage en maçonnerie à Mende. Il est en 2e année d’apprentissage pour passer son CAP « maçonnerie », son patron est satisfait de son travail et l’attend assure le Réseau éducation sans frontières. Pour Patricia Grime il y a un acharnement : "c’est le troisième jeune Malien arrêté, en 3 mois en Lozère. Moussa Tambadou, arrêté en décembre, et Diango Koite, arrêté, en janvier, ont été libéré par la juge des libertés. Moussa attend toujours un titre de séjour pour continuer son apprentissage. Il est toujours sous OQTF et doit pointer tous les jours au commissariat. Diango, est convoqué le 14 mars, pour recevoir une nouvelle OQTF, la sienne étant caduque.