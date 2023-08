En Lozère, un homme sera jugé pour "violences aggravées sur sapeurs-pompiers"

L'homme sera jugé ce mercredi 2 août 2023, en comparution immédiate, devant le tribunal de Mende, à 11 heures. Les faits se sont déroulés quelques jours plus tôt. Le samedi 29 juillet au soir, les pompiers de Saint Chély d'Apcher sont appelés pour une intervention à Blavignac, petite commune de Lozère d'à peine 300 habitants, pas loin du Cantal et de la Haute-Loire.

ⓘ Publicité

Une fois sur place, les choses tournent mal, la discussion s'envenime entre notre homme et les pompiers. Cet homme de moins de 30 ans prend alors un pistolet et tire en direction des pompiers. Il tire plusieurs coups de feu. C'est un pistolet d'alarme. Aucun pompier n'est blessé, mais tous sont choqués, et fortement. Un incident très inhabituel en Lozère. Les gendarmes interviennent et interpellent cet homme.

Aussitôt interpellé, il est placé en garde à vue, son état de santé étant jugé compatible avec une garde à vue. A l'issue, il est mis en examen pour "violences aggravées sur sapeurs-pompiers" et "infraction à la législation sur les armes". Le parquet requiert, et obtient, son placement en détention. C'est dans une cellule de prison qu'il attend son procès, ce mercredi matin, en comparution immédiate.