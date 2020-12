En Lozère, une septuagénaire renversée par un sanglier lors d'une balade à pied

Le sangliers sont de plus en plus nombreux. Les collisions pourraient donc se multiplier.

C'est au cours d'une balade à pied, le long de départementale 51 entre les communes de Villefort et de Pied-de-Borne qu'une femme âgée de 70 ans a été chargée par un sanglier de 60-70kg ce samedi après-midi. La victime est tombée en contrebas de la route " Elle était là au mauvais moment explique un pompier du centre de secours de Villefort présent lors de l’intervention. "Ça n’arrive pas souvent ce genre d’accident, mais plus de peur que de mal. En plus, c’était notre professeur d’histoire géographie plus jeune, tout le monde la connaît cette dame." La victime a été transportée vers le centre hospitalier d’Alès.