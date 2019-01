En Marche veut faire fermer une page Facebook des gilets jaunes sarthois

Le parti La République en marche réclame ce jeudi soir la fermeture du groupe "colère 72", principale page des gilets jaunes sarthois depuis le début du mouvement. La REM 72 précise s'être adressé à Facebook et à la justice.

Sarthe, France

La République en marche de la Sarthe demande la fermeture du groupe Facebook "colère 72". Le parti indique, dans un communiqué de presse, faire appel "au procureur de la République du Mans pour qu’il s’empare de ce trouble manifeste à l’ordre public en diligentant une enquête".

La REM précise avoir "relevé plusieurs messages de haine et d’une extrême violence" publiés dans ce groupe. Le communiqué cite notamment "un tombereau d’insultes et d’une série de menaces physiques" à l'égard de Marlène Schiappa, secrétaire d'Etat et élue municipale au Mans.

Le parti "demande aux responsables de Facebook France de procéder à la fermeture de cet espace réduit à des actes et contenus factieux".

Colère 72 était un groupe ouvert au début du mouvement des gilets jaunes. Il est depuis devenu fermé - les internautes qui souhaitent le consulter ou y contribuer doivent être approuvés par un administrateur. Il compte plus de 27 000 membres. "Aujourd’hui, (la page) semble échapper à ses administrateurs(trices) et modérateurs(trices)", estime La République en marche.