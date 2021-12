En Mayenne, trois collègues sauvent une dame d'une voiture en feu, la famille les remercie

Cette femme a certainement eu beaucoup de chance. Une automobiliste de 66 ans a fait une sortie de route mardi 21 décembre vers 3h30 du matin sur la Départementale 32 entre Assé-le-Bérenger et Voutré. La voiture a percuté un poteau électrique et a commencé à prendre feu au niveau du moteur. C'est à ce moment qu'une première voiture passe et s'arrête. En tout, en l'espace de quelques instants, ce sont trois hommes, trois collègues qui se rendent au travail aux carrières de Voutré, qui prennent conscience de la situation. L'un d'eux est pompier volontaire. Son collègue, Dimitri raconte à France Bleu Mayenne : "on prend tous la même route pour se rendre au travail, et j'ai vu un de mes collègues arrêtés sur le bord de la route qui avait l'air inquiet. Je me suis arrêté à mon tour et il m'a montré une voiture en feu dans le champ. Nous n'avons pas hésité, nous avons sauté la haie, on s'est approché de la voiture et nous avons découvert une dame juste à côté du véhicule. Nous l'avons attrapée et nous avons reculé le plus loin possible de la voiture."

c'est tout à fait normal ce que j'ai fait

Le Mayennais de 29 ans parle d'un coup de chance : "quand nous sommes arrivés sur les lieux, l'incendie venait juste de commencer à l'avant du véhicule. Cela s'est joué à quelques minutes. Un peu plus tôt ou un plus tard, ce n'était sûrement pas la même histoire. Et croiser du monde à 3h30 du matin, dans le noir, sur une route non éclairée, je pense que la personne a eu beaucoup de chance dans son malheur."

Dimitri a été un peu secoué par ce qui s'est passé : "on ne s'y attend pas, dès le matin comme ça. Ce ne sont pas des choses habituelles. On essaie de prendre le dessus pour faire les choses correctement." Mais l'ange gardien ne se considère pas comme un héros. "Pour moi, c'est tout à fait normal ce que j'ai fait, ce que nous avons fait. Aider une personne en danger, c'est normal" explique Dimitri

Grâce aux réseaux sociaux, Dimitri a pu entrer en contact avec la famille de la victime, qui était, mardi, hospitalisée à l'hôpital de Laval. Les proches de la sexagénaire souhaitent rencontrer les trois sauveurs dans les prochains jours.