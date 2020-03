En Mayenne, la gendarmerie met en garde contre des appels téléphoniques frauduleux

La gendarmerie de la Mayenne lance un appel à la vigilance. Des escrocs se font passer pour des agents hospitaliers et tentent d'obtenir coordonnées personnelles et bancaires.

L'appel à la vigilance de la gendarmerie de la Mayenne. Depuis quelques jours, un ou plusieurs individus contactent par téléphone des habitants du département en se faisant passer pour un personnel administratif des hôpitaux de Mayenne et de Laval. Ils demandent alors le numéro de sécurité sociale, de mutuelle en indiquant que cette démarche permettra de ne rien payer lors d'un prochain séjour à l'hôpital. Dans certains cas, ils tentent aussi d'obtenir les coordonnées bancaires. Ce sont des tentatives d'escroquerie. Ne répondez pas à ces coups de fils !

La gendarmerie rappelle les conseils de vigilance suivants :

- Ne communiquez jamais vos coordonnées personnelles ou coordonnées bancaires lorsque vous êtes directement sollicités par des tiers nettement identifiés, par téléphone et par message internet ou sur un réseau social ;

- Retenez que les administrations publiques ne demandent jamais ces renseignements par téléphone ou par internet ;

- Lorsque vous réalisez des démarches en ligne, notamment commerciales, assurez-vous de vous connecter sur les bons sites et que ces derniers sont sécurisés.

- si vous êtes victime en cas d'urgence, composer le 17 ou le 112 ou via internet à l'adresse suivante: www.gendarmerie.interieur.gouv.fr