En Mayenne, 3 cas avérés de pédophilie dans l'Église en dix ans

Département Mayenne, France

L'exercice était un peu inédit et a pris parfois des allures de mea culpa. À Laval, à la maison diocésaine, Monseigneur Thierry Scherrer, évêque de Laval a organisé une réunion publique autour de la lutte contre la pédophilie dans l'Église. À cette occasion, le prélat a expliqué qu'en Mayenne, depuis 2008, il y avait eu trois cas avérés de pédophilie dans l'Église.

Un religieux, Un prêtre et un abbé

Le premier concerne un prêtre à Chéméré-le-Roi, tout proche de la Sarthe, en 2009. Cet homme était membre d'une communauté traditionaliste. Et après avoir rencontré l'évêque et le prieur de sa fraternité, il s'est dénoncé à la gendarmerie, et à été condamné à deux ans de prison. Le second cas est plus récent (2014) et implique un abbé de l'Église Notre-Dame des Cordeliers à Laval. L'individu a agressé sexuellement un garçon âgé de 16 ans à l'époque et a été condamné en appel à cinq mois de prison avec sursis. Son nom figure désormais au fichier national des délinquants sexuels. Dans cette affaire c'est l'évêque de Laval qui a signalé les faits à la justice après avoir suspendu l'abbé. Le dernier cas concerne un mayennais de 79 ans, condamné en 2002 et 2017 pour agressions sexuelles. Deux mineurs de 13 ans sont ses victimes notamment. Et les premiers faits remontent même à l'année 1999.

Si l'Église, de l'aveu même de certains en Mayenne, a pris conscience bien tardivement du fléau que représente la pédophilie (Monseigneur Scherrer a même parlé de "plaie purulente" dans son introduction), elle a souhaité avec cette réunion à Laval expliquer aux soixante personnes présentes, les dispositifs mis en place pour prévenir et guérir. Ce travail a commencé en 2016, avec la création d'une cellule d'écoute régionale. Elle est composée d’un magistrat, d'un pédopsychiatre, d'un psychologue, d'un avocat et d'une infirmière scolaire.

D'autres victimes âgées

Une vingtaine de personnes, de victimes présumées de pédophilie dans l'Église, ont été entendues par cette cellule d'écoute jusqu'à présent. Dans bien des cas, les agresseurs, des hommes d'Église sont décédés. "La plupart des gens que nous recevons sont des personnes âgées, elles ont souvent plus de 70 ans et ont été victimes de ces faits vers 10 ans" explique Bernard Morand, avocat nantais, et membre de cette cellule d'écoute régionale. Aujourd'hui, les évêques doivent également jouer leur rôle dans la détection des conduites à risques qui concerneraient des prêtres de leurs diocèses, même s'il ne s'agit pas de les surveiller mais de "veiller sur" estime Thierry Scherrer l'évêque de Laval. "Quand certains s'isolent, restent chez eux devant la télévision, ou dépendant aux nouvelles technologies ou à l'alcool, cela traduit bien un malaise. Les proches des prêtres doivent aussi être vigilants" explique le prélat mayennais.

Durant les 2h30 de débats et d'exposés mardi soir, s'est posée la question du célibat des prêtres. Le commun des mortels peut à tort y trouver la raison pour laquelle un religieux commettrait des actes pédophiles. Il a donc été question de prévention et de l'éducation des jeunes en formation : les séminaristes, ceux en voie de prêtrise. En Loire Atlantique, les futurs ecclésiastiques rencontrent des psychiatres. C'est une des preuves de la prise de conscience de l'Église pour le père Marie-François Perdrix du prieuré de la Cotellerie en Mayenne. "Je crois que l'Église est l'institution la plus en vue qui a réagi. C'est aussi ce que le Pape François nous a dit récemment : c'est pour que les autres institutions fassent ce chemin" déclare le prêtre.

"Il faut faire face à ses réalités (...) On doit être vigilant aux côtés de nos prêtres, aux côtés de notre évêque et nous poser les bonnes questions" - Éric, catholique pratiquant de 59 ans à Bonchamps-les-Laval

Révolu donc le temps où l'on protégeait l'institution souffle-t-on du côté du diocèse de Laval. L’évêque paraphrase d’ailleurs l'Évangile : "les chrétiens ne doivent pas avoir peur de la vérité qui rend libre". Aujourd'hui, pour signaler en région Pays de la Loire des faits ou des comportements, il existe deux adresses mail : paroledevictimespaysdelaloire@gmail.com et parolesdevictimes@cef.fr.