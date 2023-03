En Mayenne, 6 morts sur les routes en 2 mois : sanctions plus sévères pour les délinquants routiers

Les chiffres de la sécurité routière ne sont pas bons en ce début d'année en Mayenne. 6 morts en seulement 2 mois, si ça ne change pas, et bien Franck Thomas, directeur de l'association La Prévention Routière en Pays de la Loire, qui était l'invité du 6/9 de France Bleu Mayenne ce vendredi 3 mars, prévient : "on n'est pas sur une bonne pente, si on prolongeait cette tendance-là et bien on arriverait à une 30aine de décès! Une mauvaise année, c'était 2021, on avait eu 25 décès, donc là on est au delà de ça! il faut rappeler qu'en 2019, il y avait eu 8 morts en Mayenne, donc il n'y a pas de fatalité, si les comportements changent et bien on peut inverser la tendance."

L'alcool responsable d'1/3 des accidents mortels

Les statistiques sont têtues. On a toujours l'alcool en tête, il ne s'agit pas d'être dans un état d'ébriété pour causer un accident, mais un verre peut suffire. Et puis il y a la vitesse aussi, comme le rappelle Franck Thomas : "il y a la vitesse inadaptée et la vitesse excessive. La vitesse est à la fois un facteur déclenchant mais aussi un facteur aggravant." En Mayenne, les autorités ont décidé de sévir plus durement avec davantage de policiers et de gendarmes au bord de la route et des sanctions pénales plus lourdes pour les délinquants de la route.