Deux accidents de la circulation se sont produits ce vendredi 26 août, le premier à La Croixille, le second à Astillé. 7 personnes ont été blessées.

En Mayenne, 7 blessés après deux accidents de la route à La Croixille et à Astillé

Les pompiers mayennais ont été mobilisés ce vendredi 26 août à deux reprises pour des accidents de la route. Le premier s'est déroulé sur la RD 30 à La Croixille, une commune située près d'Ernée. Trois voitures sont entrées en collision. 4 personnes ont été blessées et transportées à l'hôpital de Laval. Les victimes sont un homme de 59 ans et trois femmes âgées de 55, 76 et 72 ans. 4 autres personnes, présentes à bord des véhicules, sont sorties indemnes du choc.

Le second accident s'est produit à Astillé au sud de Laval. Sur la RD 553, en direction de Cosmes, une voiture a quitté la chaussée et a fait plusieurs tonneaux. Un très grosse frayeur pour deux jeunes femmes de 20 ans et un homme du même âge. Ils n'ont été que légèrement blessés selon le communiqué du SDIS-53.