En Mayenne, à travers un dessin bouleversant, une petite fille demande justice pour les chevaux mutilés

Jade a 9 ans. Elle vit à Champéon, dans le nord du département. Choquée par la série d'agressions d'équidés, elle a réalisé un émouvant dessin qu'elle a intitulé "Justice for horses", "Justice pour les chevaux" en français.

C'est un dessin qui en dit long sur la détresse, le choc, la souffrance que vit Jade en ce moment. Cette fillette de 9 ans ne comprend pas les actes de cruautés sur les équidés. Sa mère, propriétaire de la ferme pédagogique Pat'à foin à Champéon où sont recueillis des animaux dont des chevaux, confie que ce terrifiant phénomène angoisse sa fille.

à lire aussi Chevaux mutilés : le gouvernement met en place un numéro vert pour les propriétaires

Pour tenter d'exorciser ses peurs, Jade a spontanément réalisé un dessin. On y découvre la tête d'un cheval, un couteau ensanglanté et ces quelques mots écrits en anglais, "Justice for horses", "justice pour les chevaux". Un bouleversant témoignage d'une fille de 9 ans face à cette barbarie.

La propriétaire de la ferme explique, par ailleurs, qu'elle a du mal à dormir et qu'elle est obligée de cacher, la nuit, tous les animaux dont elle s'occupe.

à lire aussi Face à une recrudescence d'actes de cruauté, la gendarmerie de la Mayenne alerte les propriétaires de chevaux

153 enquêtes ont été ouvertes à travers tout le pays à la suite de signalements de mutilations, parfois mortelles, sur des chevaux et d'autres équidés. 2 cas ont été officiellement constatés en Mayenne, l'un fin août à Colombier-du-Plessis, l'autre à Soulgé-sur-Ouette début septembre.