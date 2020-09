En Mayenne, après la fugue de 4 jeunes pendant près d'une semaine, l'un d'entre eux a porté plainte

Les quatre fugueurs, deux jeunes adultes et deux mineurs, qui ont été recherchés pendant plusieurs jours, ont été retrouvés mardi 15 septembre à Nantes. Et cette mésaventure pourrait connaître des suites judiciaires.

Selon nos informations, l'un d'entre eux a porté plainte pour coups et blessures. En fait, l'escapade nantaise ne s'est pas très bien terminée. A bout de nerfs, fatigués, les 4 amis se seraient disputés, une des filles de la petite bande s'en prenant physiquement à un garçon.

à lire aussi Soulagement en Mayenne : quatre jeunes fugueurs retrouvés sains et saufs à Nantes

6 jours loin de leurs repères, 6 jours à errer sans but précis, avec des moyens financiers limités, 6 jours d'angoisse pour tout le monde. Et une disparition que la police a pris très au sérieux. A Nantes, ils ont dormi dans la rue, une seule nuit, et le reste du temps ils ont réussi à squatter chez l'une de leurs connaissances.

Mercredi, après leur retour en Mayenne, les fugueurs et leurs parents se sont retrouvés dans une maison pour s'expliquer franchement. "Ils ont eu peur, ils ont fait une grosse bêtise et ont fini par reconnaître qu'ils n'étaient pas fait pour être de bons amis" a confié le papa d'une des jeunes filles.