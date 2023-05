En Mayenne, Céline, passionnée par les affaires criminelles, ne loupe rien des audiences au tribunal

À partir de ce lundi 15 mai 2023, la cour d'assises de la Mayenne va juger plusieurs accusés pendant les quinze prochains jours. Une affaire de viol et agression sexuelle, mais aussi des violences et un meurtre notamment. Certaines affaires seront publiques et il est fréquent de voir assis dans la salle d'audience des curieux.

Plus qu'un passe-temps, c'est une passion pour beaucoup d'entre eux. "Se divertir" en assistant à des audiences au tribunal, c'est le quotidien de nombreux Mayennais retraités, friands de nouvelles affaires de justice. Parmi eux, Céline, 65 ans, une Mayennaise à la retraite. Cela fait quatre ans qu'elle ne loupe pas une miette des faits divers dans le département.

L'affaire Jorel Prawitz l'a beaucoup marquée

La première fois que Céline pousse la porte du tribunal, elle est influencée par un de ses proches : "J'ai un membre de ma famille qui va régulièrement sur Rennes, ça m'a donc incitée à aller voir ce qui se passait sur Laval. La toute première fois que je suis venue, je suis tombée sur des sujets très intéressants et ça m'a motivé à revenir. Je continue depuis quatre ans maintenant."

Mais l'audience qui a le plus marqué Céline est celle du drame de Jorel Prawitz, retrouvé mort après avoir été pris en stop : "Je me souviens d'un jeune qui avait été pris en stop par les gens du voyage à la sortie de Laval, qui a été retrouvé décédé dans un fossé. À l'époque, on en a beaucoup parlé à Laval. J'étais présente au jugement et c'était très marquant."

Au fil des différentes affaires qu'elle voit défiler, cette Mayennaise se rend compte qu'il lui est parfois très difficile de rester impartiale. "Je l'avoue, quelquefois, j'ai du mal à rester neutre dans les jugements, dans les décisions. On a toujours un petit parti pris pour quelqu'un. Il y a des cas où les gens sont dans des situations difficiles et on a presque envie de les défendre. Mais c'est des délits et on doit les condamner, c'est sûr", affirme-t-elle

Des après-midi entières

Souvent, les audiences commencent à 14h et peuvent durer jusqu'à la fin de journée, mais ce n'est pas ça qui freine cette passionnée : "Ça peut durer 2, 3 ou 4 heure ou même tout l'après-midi sur un sujet grave. Mais ça ne me gêne pas, en général je reste car c'est intéressant de connaître le résultat du délibéré." Céline a même déjà tenté le tribunal d'Angers mais ça n'était pas à son goût au vu du nombre de salles d'audience. Elle avoue s'y perdre parfois et préfère donc rester à Laval, où elle est devenue une habituée des lieux.