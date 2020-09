L'accident s'est produit ce vendredi matin sur la RD 34 entre Lassay-les-Châteaux et Couterne.

En Mayenne, collision entre un camion et un tracteur : 2 blessés

Une collision ce vendredi matin entre un camion et un tracteur sur la départementale 34 à Lassay les Châteaux, lieu-dit Le Hameau. Les deux conducteurs ont été légèrement blessés et transportés à l'hôpital de Mayenne. Le poids-lourd transportait plusieurs centaines de volailles, les animaux sont sains et saufs.

Une partie de la route est fermée vers Couterne. Une déviation a été mise en place.