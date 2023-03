En Mayenne comme ailleurs, les cyberattaques restent taboues pour les collectivités

De plus en plus de collectivités sont victimes de cyberattaques. Récemment en France, les villes de Lille et Caen ont été victimes de pirates sur internet. Ces hackers s'attaquent souvent aux réseaux informatiques des collectivités mais aussi aux fichiers contenant des données personnelles des habitants.

En fin de semaine dernière, Laval Mayenne Technopole a organisé son West Data Festival avec une journée entière consacrée à la cybersécurité, en partenariat avec l'Association des Maires de France. En Mayenne, plusieurs collectivités se sont fait piratées.

Il n'est pas facile pour elles d'admettre qu'elles se sont fait piéger et d'en informer ses administrés. Joël Balandraud lui joue carte sur table : la communauté de communes des Coëvrons qu'il préside a été piratée avant la crise sanitaire. "Un agent a ouvert une facture par mail, en pensant que sincèrement la facture était liée à l'organisation qui a fait entrer un virus dans la collectivité et qui a crypté des données".

La parole se libère

Malgré le tabou, la parole se libère explique Laurent Cosson, spécialiste en cybersécurité chez All 4 Tec à Laval. "Aujourd'hui, une collectivité qui est attaquée est tenue pour responsable de prévenir d'abord les autorités. Après aller faire un article dans un journal ou faire une interview en disant "j'ai été attaqué"... là ça demande vraiment un exercice d'introspection" explique le patron de l'entreprise lavalloise.

Pornographie, images nazies

Images de soldats nazis et images pornographiques. Le site internet de la mairie de Changé au nord de Laval a été piraté il y a quelques mois. Le maire, Patrick Peniguel, réfléchit à faire entrer la cybersécurité dans son Plan Communal de Sauvegarde (PCS). "Cette intégration est certainement nécessaire pour nous., pour qu'on réfléchisse à la marche à suivre en cas de problème. Les technologies avancent, les hackers aussi. Il faut avancer en même temps qu'eux". Dans la plupart des cas, les hackers exigent le paiement d'une rançon pour rendre les données subtilisée. Et malheureusement cette rançon est souvent payée.