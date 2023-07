En Mayenne, condamné pour violences conjugales, il se remet en couple avec la victime dès sa sortie de prison

Pendant les 45 minutes d'audience, le prévenu a clamé son innocence à plusieurs reprises. " Je ne l'ai pas touchée. Je n'ai fait qu'une seule erreur : me remettre avec elle." Le 26 mai dernier, ce trentenaire sort de prison. Il vient de purger une peine pour violences conjugales et a l'interdiction d'entrer en contact avec sa compagne.

Mais dès ce jour-là, le couple se voit, discute et s'accorde pour vivre à nouveau ensemble, malgré la sanction judiciaire. "Je ne voulais pas me remettre avec elle, mais elle a parlé, parlé, parlé... elle a réussi à me convaincre", raconte l'habitant d'Ernée dans le box des prévenus ce mercredi 12 juillet.

Des coups au visage et aux bras

Le 7 juillet dernier, une dispute aurait éclaté au domicile d'un ami chez qui le couple était. La femme, qui avait consommé de l'alcool toute la journée, s'est réfugiée chez un voisin, qui a lui-même alerté les gendarmes. Elle accuse son compagnon de lui avoir tiré les cheveux, de l'avoir traînée par terre.

Les gendarmes constatent de nombreuses traces de violences sur son visage, son cou, aux bras. "Je vous jure que ce n'est pas moi. Je ne sais pas d'où viennent ces blessures (...) Moi j'ai un travail, je ne bois plus et je ne veux plus la voir", répète le prévenu.