En Mayenne, des cambrioleurs se font passer pour des gendarmes pour s'introduire chez des personnes âgées

Dans le Sud-Mayenne, des cambrioleurs se font passer pour des gendarmes ou des policiers. Plusieurs vols ont été constatés ces derniers jours indique la compagnie de gendarmerie de Château-Gontier-sur-Mayenne.

Ces faux policiers et faux gendarmes se présentent, en tenue civil, en portant un brassard, chez des personnes âgées et vulnérables, leur principale cible, en prétextant mener une enquête. Profitant de leur confiance, ils s'introduisent alors dans le domicile et y dérobent de l'argent et des objets de valeur.

La compagnie de Château-Gontier-sur-Mayenne appelle à la plus grande vigilance : "nous vous rappelons que gendarmes comme policiers travaillent majoritairement en uniforme, se déplacent en véhicule sérigraphié et sont obligatoirement porteur d’une carte professionnelle".

Au moindre doute, il faut donner l'alerte et composer le 17.