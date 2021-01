En Mayenne, des gendarmes évitent de justesse une voiture qui leur fonce dessus : l'automobiliste condamné

Un automobiliste de 47 ans a été condamné à trois mois de prison ferme, sous forme de bracelet électronique. En octobre dernier, à Ernée, en état d'ébriété, il avait failli renverser des gendarmes qui lui avaient demandé de s'arrêter. Il avait refusé d'obtempérer et avait pris la fuite.

"Vous auriez pu les tuer", sermonne la présidente du tribunal correctionnel de Laval. "C'est moi d'abord, les autres après, il est de mauvaise foi et ne se rend pas compte des risques qu'il fait courir aux autres", déplore la procureure de la République.

Dans la nuit du 14 au 15 octobre dernier, à Ernée, un homme de 47 ans passe la soirée chez un ami. Le dîner est bien arrosé, l'alcool coule à flots. Sa fille arrive et veut lui parler de choses graves qui lui seraient arrivées, une agression sexuelle dont elle aurait été victime de la part d'un garçon qui habite la petite ville.

Le père se met en colère et décide alors d'aller lui rendre visite pour avoir des explications. Tout le monde monte dans un véhicule utilitaire et une fois arrivé devant la maison du jeune homme, une porte est défoncée. La famille alerte aussitôt la gendarmerie.

Une patrouille arrive rapidement sur les lieux : "Les gyrophares je les ai vus mais pas les gendarmes", explique le père de famille qui remonte dans sa voiture. Les militaires lui demandent de couper le moteur et de mettre à l'arrêt le véhicule mais "comme un abruti il est parti pied au plancher" racontera plus tard, lors d'une audition, son ami de beuverie. L'automobiliste n'obtempère donc pas aux sommations, enclenche une marche avant, la voiture fonce sur les gendarmes, "il se dirige clairement vers nous" assure l'un d'eux. Ils l'évitent de justesse, se mettent à l'abri. L'automobiliste et ceux qui l'accompagnent prennent la fuite.

Une enquête est ouverte. Le conducteur ivre sera vite identifié. Le tribunal correctionnel de Laval l'a reconnu coupable de tous les faits qui lui étaient reprochés et l'a condamné à huit mois de prison dont trois ferme, sous forme de bracelet électronique.