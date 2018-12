En Mayenne, des inscriptions anti-police découvertes dans un village

Saint-Baudelle, France

Une incroyable et déconcertante découverte ce mercredi matin dans ce village paisible de la campagne mayennaise. Des inscriptions anti-police ont été peintes en rouge vif sur la route et sur des panneaux à l'entrée de Saint-Baudelle.

illustration © Radio France

On peut y lire "ACAB", un célèbre acronyme anglais qui signifie "All Cops Are Bastards" : "tous les flics sont des salauds". Le maire de Saint-Baudelle a tenu une réunion avec la gendarmerie à ce sujet et a décidé de porter plainte.

illustration © Radio France

Le propriétaire d'une maison, également ciblée, va lui aussi déposer plainte. Il a confié à France Bleu Mayenne qu'il avait découvert ces tags ce mercredi matin en sortant de chez lui pour amener ses enfants à l'école : "c'est violent" a-t-il dit.

Une enquête est en cours pour identifier le ou les auteurs de ces inscriptions. Ils auraient mené cette action ce mardi dans la soirée ou la nuit dernière.