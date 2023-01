En Mayenne, des jeunes tendent un guet-apens à un homme après des échanges sur un site de rencontres

Tout démarre avec des échanges sur le site de rencontres Coco. C'est gratuit, facile, rapide, efficace. Le quadra mayennais discute et visiblement tombe sous le charme d'un profil qui lui correspond, ne se doutant pas une seule seconde qu'il s'agit en fait d'un faux.

On se plait alors, on se donne rendez-vous, mardi 24 janvier en milieu d'après-midi. Et là, tout dérape. Deux jeunes de 17 ans, qui avaient tout inventé et donc menti, menacent et dépouillent leur victime, venue, elle, pour conter fleurette.

Téléphone arraché, argent et clé de voiture volés. Et ça se termine même par un coup de poing, et ils prennent la fuite.

À peine remis de ses émotions, le pauvre homme appelle la police, décrit avec précision ses agresseurs. Une patrouille les cherche dans la ville. Quelques minutes plus tard, ils tombent sur deux ados qui ressemblent étrangement à la description, ce sont bien les vauriens de Coco.

Ils sont interpellés, sur eux les policiers retrouvent le téléphone et l'argent dérobés un peu plus tôt. Placés en garde à vue, ils reconnaissent les faits. Un des deux mineurs, que les forces de l'ordre connaissent déjà bien, file en prison en détention provisoire, son copain de traquenard est placé, lui, sous contrôle judiciaire.