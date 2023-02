En Mayenne, elle baisse le chauffage, il la menace de mort

"Taisez-vous (...) Écoutez les autres parler, dès fois ça peut être intéressant" ou encore "Vous êtes un tyran domestique". Ce sont les mots de la procureur et de la présidente du tribunal. L'homme est particulièrement arrogant à la barre et il exaspère la présidente du tribunal et la procureur. Le prévenu aux cheveux grisonnants n'a pourtant pas de quoi faire le fier au moment de l'énumération des faits.

ⓘ Publicité

Menaces de mort quand sa conjointe baisse le chauffage par exemple : "Je vais te tuer, te mettre une balle dans la tête et des coups de marteau". L'homme se défend en niant ou en prétextant le ton de la rigolade. Il dit ne pas être violent, juste "un peu virulent" quand sa femme ne fait pas le ménage. "C'est comme ça dans tout les couples" croit-il.

Secouée par le fenêtre

"Heureusement que tous les hommes ne sont pas comme vous" lance la procureur. Finalement le quinquagénaire est reconnu coupable d'avoir giflé sa femme, de l'avoir tiré du lit par les cheveux parce qu'elle ne voulait pas avoir de rapport sexuel. Un jour il l'a même secouée par la fenêtre pour lui faire peur. Cet individu est condamné à verser à son ex-femme 1.400 euros de dommages et intérêts.