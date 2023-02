En Mayenne et en Ille-et-Vilaine, une femme agresse son ex-mari sous les yeux de ses enfants

La jeune femme de 35 ans était jugée ce mardi par le tribunal correctionnel de Laval. Cette mère de famille est reconnue coupable de deux violentes agressions ces précédents mois contre son ancien mari. La première en octobre 2021 à Saint-Cyr-le-Gravelais en Mayenne et la seconde en Ille-et-Vilaine, sur la commune d'Erbrée le 4 avril 2022. À chaque fois, les violences ont été commises sous les yeux de ses jeunes enfants.

Étranglement

Les deux parents sont divorcés et partagent la garde de leurs deux enfants. Madame travaille la nuit, et en ce jour du 4 avril, à la fin de son service, au petit matin, elle vient récupérer ses enfants chez le papa. Mais elle est en retard et c'est d'ailleurs souvent le cas. Le père s'énerve. Le ton monte.

Une dispute éclate et les noms d'oiseaux volent dans tous les sens. La mère de famille tente de s'enfuir, mais son ex-mari lui bloque le passage. Folle de rage, elle le pousse et le plaque contre la voiture. La trentenaire commence à étrangler le père de ses enfants. Lui se laisse faire et ce n'est pas la première fois que son ex l'agresse.

"Maman frappe papa"

En 2020, la maman avait déjà était condamnée par la justice pour des violences. Cette fois-ci, l'homme prend des photos de son cou marqué par les blessures. Les enfants témoignent plus d'une fois de la violence de leur mère. Lors d'une audition, le plus petit âgé de six ans déclare "maman frappe papa". Le plus grand a 13 ans et refuse la garde alternée. Il ne souhaite plus du tout voir sa mère.

Le tribunal de Laval a condamné la femme à verser également 1.300 euros de dommages et intérêts au père de ses enfants et à un de ses fils.