En Mayenne et en Sarthe, la gendarmerie met en garde les agriculteurs contre des vols et tentatives de vols

La gendarmerie met en garde les agriculteurs de la Mayenne, de la Sarthe et du Maine-et-Loire et leur demande de redoubler de vigilance. On signale des vols de matériels agricoles et de moutons, brebis, agneaux dans les exploitations.

"Ce n'est pas forcément lié à la période de confinement, ce type d'effractions arrive de temps en temps avec des bandes bien organisées" selon un porte-parole de la gendarmerie.

Les agriculteurs doivent donc bien cadenasser les accès de leurs propriétés et composer le 17 s'ils relèvent des passages de véhicules suspects.