En Mayenne, il frappe, insulte, menace de mort des gendarmes : un an de prison ferme

Le tribunal correctionnel de Laval a condamné ce mercredi 3 juin un jeune homme de 22 ans à un an de prison ferme pour une série d'insultes, de menaces, de violences physiques à l'encontre de plusieurs gendarmes et d'un habitant de Mayenne, en mai dernier. Il était jugé en comparution immédiate.

Dans le box, le jeune prévenu bafouille : "Je suis désolé, quand je bois je ne suis plus du tout le même". Ce 8 mai, à Mayenne, à peine sorti de prison après 11 mois de détention pour plusieurs délits, il consomme beaucoup d'alcool. Dans la rue, il croise le regard d'un homme. Un regard, juste un regard. Et ça tourne à la bagarre.

Une patrouille de gendarmerie débarque. Ce jeune de 22 ans, sans emploi, qui vit chez son père, refuse de se calmer, "sales flics de merde, je vais te niquer, te fumer, va te faire enculer" lance-t-il aux militaires. Il finira par être interpellé. La justice le remet en liberté sous contrôle judiciaire, qu'il ne va pas respecter.

Un déchaînement de violences

Trois semaines plus tard, dans la résidence Leny Escudero, les gendarmes sont appelés pour ce qui s'apparente à un "rodéo". Une voiture circule dans le quartier à grande vitesse. Les militaires arrivent à neutraliser le véhicule. Le conducteur est en état d'ébriété. On apprendra plus tard qu'il a bu une bouteille de vodka et la moitié d'une autre de whisky. Il s'agit du même jeune homme qui, au début du mois, les avait insultés, frappés et menacés.

Condamné à un an de prison ferme

L'interpellation se déroule de façon musclée. Des insultes et des menaces fusent de nouveau, "salopes de flics", "c'est une balle que je vais te mettre dans la tête", il leur crache dessus, leur donne de violents coups de pied et de poing. Il se débat, résiste. Les gendarmes vont réussir à le maîtriser.

Ce mercredi 3 juin, au tribunal correctionnel de Laval, il est jugé en comparution immédiate. Il s'excuse, reconnaît intégralement les 14 faits qui lui sont reprochés, "des faits choquants et traumatisants" estime le Procureur de la République. "Laissons-lui une deuxième chance, il a honte" tente son avocate. Il est finalement condamné à un an de prison ferme.