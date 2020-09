En Mayenne, il profite d'une permission de sortie pour se faire la malle, la cavale va durer près de 3 ans

Un homme de 40 ans, originaire de Fougères en Ille-et-Vilaine, a été condamné ce jeudi 24 septembre à 8 mois de prison par le tribunal correctionnel de Laval. Pour vol et escroquerie et surtout pour une cavale qui a duré 2 ans et demi.