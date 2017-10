En Mayenne, il roulait trop vite, avait bu et fumé du cannabis

La gendarmerie de Mayenne a intercepté cet automobiliste hier, samedi 30 septembre, sur la nationale 162 à hauteur de la commune de Commer.

Le conducteur de 29 ans, originaire de Parigné-sur-Braye, a été contrôlé positif à l'alcool et à la drogue par la brigade motorisée de la gendarmerie de Mayenne. Au volant d'une Renault Mégane, il roulait sur une portion 2 X 2 voies à 169 km/h au lieu de 110. Permis retiré sur le champ, voiture mise en fourrière. Le jeune homme ne pourra plus conduire pendant 6 mois et sera prochainement convoqué devant le tribunal.