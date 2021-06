En Mayenne, ils livrent du cannabis en trottinettes électriques : un important réseau démantelé

La brigade de gendarmerie de Mayenne a démantelé un important trafic de drogue après plus d'un an d'enquête. 7 personnes ont été interpellées. Ils livraient leurs clients du Nord-Mayenne en trottinettes électriques.

Après plus d'un an de travail, les enquêteurs de la brigade de gendarmerie de Mayenne ont réussi à démanteler un important trafic de drogue dans le nord du département. 7 personnes ont été interpellées entre le 31 mai et le 1er juin dont une en région parisienne.

Les trafiquants s'approvisionnaient en Ile-de-France avant de la vendre dans la région de Mayenne avec un original moyen de locomotion : des trottinettes électriques. Ils prenaient rendez-vous avec leurs clients via des messageries cryptées. Selon l'un des enquêteurs, 14 kilos de cannabis ont été écoulés en plusieurs mois, ce qui correspond à une somme de plusieurs dizaines de milliers d'euros à la revente.

Lors des perquisitions effectuées chez les protagonistes de l'affaire, les gendarmes ont saisi quelques centaines de grammes de cannabis, plusieurs milliers d'euros en liquide, deux voitures et six trottinettes électriques.

Deux frères et une de leur connaissance étaient à la tête de ce réseau bien organisé. Ils ont été jugés en comparution immédiate vendredi 4 juin. Devant les magistrats du tribunal correctionnel, ils ont demandé à préparer leur défense. Le jugement a été reporté à début juillet. En attendant, l'un des deux frères a été placé en détention provisoire, les deux autres sont soumis à un contrôle judiciaire.