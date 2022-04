"Perdre Dylan, c'est trop brutal" : famille et amis se recueillent sur les lieux de l'accident à Montsûrs

Après l'accident tragique du jeune Dylan, 16 ans, décédé dans un accident de la route début février entre Montsûrs et La Chapelle-Rainsouin, en Mayenne, les amis et la famille du jeune homme sont venus déposer son casque mercredi 13 avril, sur les lieux du drame.

Sur les lieux de l'accident entre Montsûrs et La Chapelle-Rainsouin, Alisson, la grande sœur de Dylan et ses amis sont venus déposer, ce mercredi 13 avril, le casque du jeune homme sur une croix. Le 8 février à 7h30, Dylan, 16 ans, se rendait à son travail à scooter. Il est décédé après avoir été percuté par une camionnette qui doublait un semi-remorque dans le brouillard.

Près de deux mois après le drame, ses proches sont venus sur les lieux de l'accident pour se recueillir. Ils ont planté une croix dans le sol, ont inscrit des petits mots dessus et déposé son casque de scooter. "Perdre Dylan, c'était trop brutal. Pour moi c'est impossible de garder son casque chez moi. On a décidé de se retrouver tous aujourd'hui pour lui rendre hommage et dire aussi que la justice est mal faite", explique sa grande soeur Alisson.

L'incompréhension et la colère de sa famille

Jugé au tribunal correctionnel de Laval, l'automobiliste a été condamné jeudi 7 avril à deux ans de prison, dont six mois ferme aménagés avec le port d'un bracelet électronique à domicile. Son permis a été annulé avec une interdiction de le repasser pendant trois ans. Une décision que la famille ne comprend pas. "La peine, on a clairement du mal à l'avaler, continue sa sœur. Le conducteur a pris l'initiative de doubler, c'était volontaire. Ma mère n'arrive pas à le supporter, elle est partie définitivement de la Mayenne. Malheureusement on ne pourra pas faire appel mais on ne lâchera pas pour Dylan. On veut trouver un recours, on ira jusqu'au bout.", dit-elle.

Après la décision de justice au tribunal correctionnel, les parties civiles peuvent faire appel mais uniquement sur l'indemnisation. Le procureur de la République peut faire lui appel dans un délai de 10 jours à partir du jugement.